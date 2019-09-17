На территории Крыма и Донбасса проведут реформу децентрализации после их возвращения — Разумков

"Первый процесс это реформа которая идет по всей территории нашего государства, после того, как вернем эти (оккупированные территории Крыма и Донбасса - ред) территории и там надо будет провести реформу децентрализации и это требует времени", - сказал Разумков.

При этом, спикер украинского парламента назвал реформу децентрализации одной из самых успешных.

Как сообщал УНН, председатель ВР Дмитрий Разумков призвал как можно быстрее закончить реформу децентрализации.