На территории Крыма и Донбасса проведут реформу децентрализации после их возвращения — Разумков
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. На оккупированных территориях Крыма и Донбасса после возвращения следует провести реформу децентрализации. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу “Свобода слова”, передает УНН.
"Первый процесс это реформа которая идет по всей территории нашего государства, после того, как вернем эти (оккупированные территории Крыма и Донбасса - ред) территории и там надо будет провести реформу децентрализации и это требует времени", - сказал Разумков.
При этом, спикер украинского парламента назвал реформу децентрализации одной из самых успешных.
Как сообщал УНН, председатель ВР Дмитрий Разумков призвал как можно быстрее закончить реформу децентрализации.