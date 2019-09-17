На территории Крыма и Донбасса проведут реформу децентрализации после их возвращения — Разумков

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 55502 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110806 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102662 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109765 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119423 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148151 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148565 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140442 просмотра

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5 марта, 15:49 • 187597 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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На территории Крыма и Донбасса проведут реформу децентрализации после их возвращения — Разумков

На территории Крыма и Донбасса проведут реформу децентрализации после их возвращения — Разумков

Киев  •  УНН

 • 7500 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. На оккупированных территориях Крыма и Донбасса после возвращения следует провести реформу децентрализации. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу “Свобода слова”, передает УНН

"Первый процесс это реформа которая идет по всей территории нашего государства, после того, как вернем эти (оккупированные территории Крыма и Донбасса - ред) территории и там надо будет провести реформу децентрализации и это требует времени", - сказал Разумков.

При этом, спикер украинского парламента назвал реформу децентрализации одной из самых успешных.

Как сообщал УНН, председатель ВР Дмитрий Разумков призвал как можно быстрее закончить реформу децентрализации.

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