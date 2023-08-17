На Таврійському напрямку за добу поменшало на 88 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. На Таврійському напрямку українські оборонці за добу виконали 1338 вогневих завдань та знищили 88 окупантів, ще 145 поранено, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський, передає УНН.
Цитата
“На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони. Артилерійські підрозділи нашої армії протягом доби виконали 1338 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 240 осіб (загиблі - 88, поранені - 145, полонені - 7)”, - повідомив бригадний генерал.
За його словами, знищено 25 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 5 ББМ, 10 артилерійських систем та мінометів, 3 БпЛА, 6 одиниць автомобільної техніки.
Також було знищено 5 складів боєприпасів.
Нагадаємо
Сили оборони України впродовж середи, 16 серпня, знищили 15 одиниць військової техніки ворога та ліквідували майже 95 одиниць особового складу.