На Таврическом направлении за сутки стало на 88 живых оккупантов меньше

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“На Таврическом направлении продолжается работа Сил обороны. Артиллерийские подразделения нашей армии в течение суток выполнили 1338 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 240 человек (погибшие - 88, раненые - 145, пленные - 7)”, - сообщил бригадный генерал.

По его словам, уничтожено 25 единиц военной техники противника. В частности, 1 танк, 5 ББМ, 10 артиллерийских систем и минометов, 3 БпЛА, 6 единиц автомобильной техники.

Также было уничтожено 5 складов боеприпасов.

Напомним

Силы обороны Украины в течение среды, 16 августа, уничтожили 15 единиц военной техники врага и ликвидировали почти 95 единиц личного состава.