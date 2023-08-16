На Таврійському напрямку захисники знищили 15 одиниць військової техніки ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Сили оборони України протягом середи знищили 15 одиниць військової техніки ворога та ліквідували майже 95 одиниць особового складу. Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський, пише УНН.
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"Знищено 15 одиниць військової техніки противника.
Зокрема, 3 танки, 4 артилерійських систем та мінометів, 1 ПТРК, 1 СПГ, 6 одиниць автомобільної техніки", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1393 вогневих завдань.
За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 265 осіб (загиблі - 95, поранені - 159, полонені - 11).
Доповнення
Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті Лиманського, Бахмутського та Куп’янського напрямків. За словами генерал-полковника, результатами роботи з командирами на цьому напрямку, було прийнято ряд важливих рішень, які забезпечать надійність оборони.