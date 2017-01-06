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28 березня, 20:29 • 34292 перегляди

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28 березня, 18:00 • 95514 перегляди

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На Святвечір в Україні очікується різке погіршення погоди

На Святвечір в Україні очікується різке погіршення погоди

Київ • УНН

 • 7409 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. На Святвечір на заході та півночі України температура повітря різко знизиться, очікується похолодання до −10-16 С°. На решті території протягом дня 0-5 С°. На півдні та південному сході до +3 С°, передає УНН з посиланням на Гідрометцентр.

Сніг, переважно невеликий, випаде в західних та північних областях, змішана фаза опадів — мокрий сніг, місцями з дощем — очікується на півдні, місцями у центральних областях та у східній частині України. На півдні та сході циклон зумовить сильні опади, хуртовини, налипання мокрого снігу та штормовий вітер.

  • У західній частині переважатиме волога погода, випаде невеликий сніг. Температура повітря знизиться протягом доби до −10-16 С°.
  • У північних областях очікується невеликий сніг. Температура повітря знизиться до −10-15 С°, ввечері до −12-18 С°.
  • У східних областях очікується волога погода, мокрий сніг, вдень місцями з дощем. Можливі сильні опади, хуртовини, налипання мокрого снігу. Температура повітря вночі 0-5 С°, вдень від −2+2 С°.
  • У центральній частині — місцями сніг, мокрий сніг та штормовий вітер. Температура повітря вночі 0-5 С°, вдень близько нуля. У Вінницькій області очікується похолодання до −8-13 С°.
  • У південній частині — мокрий сніг та дощ, сильні опади, хуртовини, налипання мокрого снігу, штормовий вітер. Температура повітря вночі близько нуля, вдень 0+4 С°, в Криму до +3+6 С°.

Вітер в Україні північний, 5-12 м/с, місцями пориви 15-24 м/с.

На дорогах ожеледиця.

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