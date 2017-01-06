В Сочельник в Украине ожидается резкое ухудшение погоды
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В Сочельник на западе и севере Украины температура воздуха резко снизится, ожидается похолодание до -10-16 С °. На остальной территории в течение дня 0-5 С °. На юге и юго-востоке до +3 С °, передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.
Снег, преимущественно небольшой, выпадет в западных и северных областях, смешанная фаза осадков - мокрый снег, местами с дождем - ожидается на юге, местами в центральных областях и в восточной части Украины. На юге и востоке циклон обусловит сильные осадки, метели, налипание мокрого снега и штормовой ветер.
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- В западной части будет преобладать влажная погода, выпадет небольшой снег. Температура воздуха снизится в течение суток до -10-16 С °.
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- В северных областях ожидается небольшой снег. Температура воздуха понизится до -10-15 С °, вечером до -12-18 С °.
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- В восточных областях ожидается влажная погода, мокрый снег, днем местами с дождем. Возможны сильные осадки, метели, налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью 0-5 С °, днем от -2 + 2 С °.
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- В центральной части - местами снег, мокрый снег и штормовой ветер. Температура воздуха ночью 0-5 С °, днем около нуля. В Винницкой области ожидается похолодание до -8-13 С °.
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- В южной части - мокрый снег и дождь, сильные осадки, метели, налипание мокрого снега, штормовой ветер. Температура воздуха ночью около нуля, днем 0 + 4 С °, в Крыму до + 3 + 6 С °.
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Ветер в Украине северный, 5-12 м / с, местами порывы 15-24 м / с.
На дорогах гололедица.