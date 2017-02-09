На Світлодарській дузі ворог провів масовані обстріли з важкого озброєння

“Обстановка залишається напруженою вздовж усієї лінії зіткнення. Важке озброєння широко застосовується противником протягом усієї доби. Найгарячіше, знову ж таки, в Авдіївці та на її околицях, а також на Світлодарській дузі. Тут бойовики активізувалися вже у другій половині дня і до пізнього вечора проводили масовані обстріли з мінометів, гармат і танків. Це озброєння, нагадаю, мало б уже бути відведене від лінії розмежування, згідно з мінськими угодами”, — зазначив він.

Всього 33 ворожі обстріли було зафіксовано минулої доби на донецькому напрямку, третина з них з використанням ворожого озброєння.

Як передавав УНН, трьох поранених військовослужбовців із зони проведення АТО евакуювали до Дніпра.