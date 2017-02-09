На Светлодарской дуге враг провел массированные обстрелы из тяжелого вооружения

"Обстановка остается напряженной вдоль всей линии столкновения. Тяжелое вооружение широко применяется противником в течение всех суток. Горячее всего, опять же, в Авдеевке и ее окрестностях, а также на Светлодарской дуге. Здесь боевики активизировались уже во второй половине дня и до позднего вечера проводили массированные обстрелы из минометов, орудий и танков. Это вооружение, напомню, должно уже быть отведено от линии разграничения, согласно минским соглашениям", - отметил он.

Всего 33 вражеских обстрела были зафиксированы за прошедшие сутки на донецком направлении, треть из них с использованием вражеского вооружения.

Как сообщал УНН, трех раненых военнослужащих из зоны проведения АТО эвакуировали в Днепр.