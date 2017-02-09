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На Светлодарской дуге враг провел массированные обстрелы из тяжелого вооружения

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 февраля. УНН. На донецком направлении враг за прошедшие сутки провел ряд массированных обстрелов из запрещенного минскими договоренностями вооружения на Светлодарской дуге. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.

На Светлодарской дуге враг провел массированные обстрелы из тяжелого вооружения

"Обстановка остается напряженной вдоль всей линии столкновения. Тяжелое вооружение широко применяется противником в течение всех суток. Горячее всего, опять же, в Авдеевке и ее окрестностях, а также на Светлодарской дуге. Здесь боевики активизировались уже во второй половине дня и до позднего вечера проводили массированные обстрелы из минометов, орудий и танков. Это вооружение, напомню, должно уже быть отведено от линии разграничения, согласно минским соглашениям", - отметил он.

Всего 33 вражеских обстрела были зафиксированы за прошедшие сутки на донецком направлении, треть из них с использованием вражеского вооружения.

Как сообщал УНН, трех раненых военнослужащих из зоны проведения АТО эвакуировали в Днепр.

Украинские Национальные Новости

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