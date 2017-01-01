На Світлодарській дузі бойовики “привітали” наших бійців мінометними обстрілами

“За добу на донецькому напрямку відбулося 11 ворожих обстрілів”, — сказав він.

За словами О.Мотузяника, низка обстрілів з легкого озброєння з боку противника вчора відбулася по всіх ключових точках нашої оборони: в Луганському, Зайцевому, Авдіївці і позиції шахта Бутівка.

“Вже перед самим Новим роком окупанти почали мінометний обстріл на Світлодарській дузі, який завершили після опівночі”", — зазначив речник Міноборони з питань АТО.

О.Мотузяник також повідомив, що на луганському напрямку вчора відбулося три короткотривалі ворожі обстріли, два з них у Станиці Луганській і один у Новозванівці. Він уточнив, що ворог не застосовував важке озброєння.

Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні проведення АТО загиблих немає, але один наш воїн зазнав поранення.