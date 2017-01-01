На Світлодарській дузі бойовики “привітали” наших бійців мінометними обстрілами
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Протягом минулої доби на донецькому напрямку незаконні збройні формування 11 разів відкривали вогонь по українських позиція, зокрема, опівночі, на Світлодарській дузі обстрілювали наші позиції з мінометів. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За добу на донецькому напрямку відбулося 11 ворожих обстрілів”, — сказав він.
За словами О.Мотузяника, низка обстрілів з легкого озброєння з боку противника вчора відбулася по всіх ключових точках нашої оборони: в Луганському, Зайцевому, Авдіївці і позиції шахта Бутівка.
“Вже перед самим Новим роком окупанти почали мінометний обстріл на Світлодарській дузі, який завершили після опівночі”", — зазначив речник Міноборони з питань АТО.
О.Мотузяник також повідомив, що на луганському напрямку вчора відбулося три короткотривалі ворожі обстріли, два з них у Станиці Луганській і один у Новозванівці. Він уточнив, що ворог не застосовував важке озброєння.
Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні проведення АТО загиблих немає, але один наш воїн зазнав поранення.