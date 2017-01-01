На Светлодарской дуге боевики "поздравили" наших бойцов минометными обстрелами
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В течение вчерашних суток на донецком направлении незаконные вооруженные формирования 11 раз открывали огонь по украинским позиция, в частности, в полночь, на Светлодарской дуге обстреливали наши позиции из минометов. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За сутки на донецком направлении состоялось 11 вражеских обстрелов", - сказал он.
По словам А.Мотузяника, обстрелы из легкого вооружения со стороны противника вчера состоялись по всем ключевым точкам нашей обороны: в Луганском, Зайцево, Авдеевке и позиции шахты Бутовка.
"Уже перед самым Новым годом оккупанты начали минометный обстрел на Светлодарской дуге, который завершили после полуночи" ", - отметил спикер Минобороны.
А.Мотузяник также сообщил, что на луганском направлении вчера состоялись три коротких вражеских обстрела, два из них в Станице Луганской и один в Новозвановке. Он уточнил, что враг не применял тяжелое вооружение.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО погибших нет, но один наш воин получил ранение.