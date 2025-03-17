На Сумщині мінометний удар рф обірвав життя жінки
Київ • УНН
Російські окупанти обстріляли Середино-Будську громаду з мінометів. Внаслідок обстрілу загинула 65-річна жінка на власному подвір’ї.
На Сумщині унаслідок ворожого мінометного обстрілу на території власного домоволодіння загинула жінка, повідомили у Сумській обласній прокуратурі, пише УНН.
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За даними слідства, 16 березня близько 17:30 окупанти з території російської федерації з мінометів обстріляли Середино-Будську громаду Шосткинського району.
Унаслідок чого 65-річна жінка, яка перебувала на території власного подвір’я, отримала несумісні із життям поранення.
Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
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За даними Сумської ОВА, напередодні через ворожі удари є двоє поранених - в одному з випадків, - у результаті удару дрона в автомобіль, який перевозив хліб.
Уночі та зранку, за даними ОВА, росіяни здійснили 29 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 32 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Чернеччинська, Великописарівська та Середино-Будська громади.