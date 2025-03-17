В Сумской области минометный удар рф оборвал жизнь женщины
Киев • УНН
Российские оккупанты обстреляли Середино-Будскую громаду из минометов. В результате обстрела погибла 65-летняя женщина в собственном дворе.
В Сумской области в результате вражеского минометного обстрела на территории собственного домовладения погибла женщина, сообщили в Сумской областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 16 марта около 17:30 оккупанты с территории российской федерации из минометов обстреляли Середино-Будскую громаду Шосткинского района.
В результате чего 65-летняя женщина, находившаяся на территории собственного двора, получила несовместимые с жизнью ранения.
Проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В Сумской области оккупанты атакуют беспилотниками гражданские автомобили: есть раненые, начато следствие16.03.25, 17:53 • 40291 просмотр
По данным Сумской ОВА, накануне из-за вражеских ударов есть двое раненых - в одном из случаев, - в результате удара дрона в автомобиль, который перевозил хлеб.
Ночью и утром, по данным ОВА, россияне совершили 29 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 32 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Чернеччинская, Великописаревская и Середино-Будская громады.