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На Сумщині знищили понад 30 боєприпаси часів минулих війн та виявили 28

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. На Сумщині упродовж доби знищили 33 боєприпаси часів минулих війн, ще 28 — виявили. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

На Сумщині знищили понад 30 боєприпаси часів минулих війн та виявили 28

“4 вересня групою піротехнічних робіт Міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (м. Ромни), у Роменському районі проведено роботи зі знешкодження 31 мінометної міни (50-мм), 1 артснаряду (76-мм) та 1 ручної гранати (Ф-1), виявлених раніше у лісі поблизу села Перекопівка. Боєприпаси часів Другої світової війни фахівці вилучили, вивезли у спеціально відведене місце та знищили шляхом підриву”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що цього ж дня, до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про виявлення вибухонебезпечних предметів у Роменському районі у лісі поблизу села Перекопівка — 24 мінометних міни та 4 артснарядів часів минулих війн.
Зазначається, що місце їх виявлення взято під охорону та надано заявку на знешкодження до Міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, на Львівщині знищили артилерійські снаряди часів ІІ Світової війни.

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