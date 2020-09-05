На Львівщині знищили артилерійські снаряди часів ІІ Світової війни

“Так, 4 вересня піротехнічною групою 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України вилучено та знищено встановленим порядком 45 мм артилерійський снаряд часів ІІ Світової війни. Боєприпас було виявлено в селі Підберізці Пустомитівського району під час прогулянки лісом”, — йдеться в повідомленні.

Також цього ж дня піротехнічною групою 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України вилучено та знищено встановленим порядком 75 мм артилерійський снаряд часів ІІ Світової війни, який було виявлено в місті Золочів на вулиці Шашкевича, під час земляних робіт.

Окрім того, повідомляється, що з початку року на території Львівської області виявлено 491 вибухонебезпечних предмет та 1193 набої часів минулих війн.

Нагадаємо, піротехніки Дніпропетровщини ліквідували боєприпаси, знайдені громадянами.



