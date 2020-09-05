Во Львовской области уничтожили артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили 2 артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны во Львовской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"Так, 4 сентября пиротехнической группой 2-го специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъято и уничтожено установленным порядком 45 мм артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Боеприпас был обнаружен в селе Подберезцы Пустомытовского района во время прогулки по лесу", - говорится в сообщении.
Также в этот же день пиротехнической группой 2-го специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъято и уничтожено установленным порядком 75 мм артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, который был обнаружен в городе Золочев на улице Шашкевича, во время земляных работ.
Кроме того, сообщается, что с начала года на территории Львовской области выявлено 491 взрывоопасных предмет и 1193 патрона времен прошлых войн.
Напомним, пиротехники Днепропетровщины ликвидировали боеприпасы, найденные гражданами.