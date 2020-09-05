В Сумской области уничтожили более 30 боеприпасов времен прошлых войн и обнаружили 28
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Сумской области в течение суток уничтожили 33 боеприпаса времен прошлых войн, еще 28 - обнаружили. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
“4 сентября группа пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г.Ромны), в Роменском районе проведены работы по обезвреживанию 31 минометной мины (50 мм), 1 артснаряда (76-мм) и 1 ручной гранаты (Ф-1), обнаруженных ранее в лесу вблизи села Перекоповка. Боеприпасы времен Второй мировой войны специалисты изъяли, вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва”, - говорится в сообщении.
Сообщается, что в этот же день, в Службу спасения “101” поступило сообщение об обнаружении взрывоопасных предметов в Роменском районе в лесу вблизи села Перекоповка — 24 минометных мины и 4 артснарядов времен прошлых войн.
Отмечается, что место их обнаружения взято под охрану и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, на Львовщине уничтожили артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны.