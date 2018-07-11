На Сумщині затримали двох нелегалів та їх провідника
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Правоохоронці затримали двох громадян В'єтнаму у супроводі провідника. Планувалося, що надалі нелегалів мали перемістити до країн Європи. Про це повідомив відділ комунікації поліції Сумської області, передає УНН.
"Подія сталася вночі 11 липня. В ході проведення оперативних заходів на території Глухівського району, неподалік від державного кордону з РФ, працівники кримінальної поліції ГУНП області спільно зі співробітниками Глухівського відділу поліції затримали двох громадян В'єтнаму у супроводі провідника. Ним виявився місцевий житель 1983 року народження", - йдеться в повідомленні.
Так, чоловік за грошову винагороду взявся доправити нелегалів з місця незаконного перетину держкордону України до Глухова. Звідти планувалося їх подальше незаконне переміщення через Україну до країн Європи.
Правоохоронці встановлюють інших учасників злочинної схеми. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 3 до 7 років.
Нагадаємо, правоохоронці викрили місце переховування незаконних мігрантів, які прямували до Євросоюзу.