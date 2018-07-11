В Сумской области задержали двух нелегалов и их проводника

"Происшествие случилось ночью 11 июля. В ходе проведения оперативных мероприятий на территории Глуховского района, недалеко от государственной границы с РФ, сотрудники криминальной полиции ГУНП области совместно с сотрудниками Глуховского отдела полиции задержали двух граждан Вьетнама в сопровождении проводника. Им оказался местный житель 1983 года", - говорится в сообщении.

Так, человек за денежное вознаграждение взялся доставить нелегалов из места незаконного пересечения госграницы Украины в Глухов. Оттуда планировалось их дальнейшее незаконное перемещение через Украину в страны Европы.

Правоохранители устанавливают других участников преступной схемы. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, правоохранители разоблачили местонахождении незаконных мигрантов, направлявшихся в Евросоюз.