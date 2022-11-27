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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 28037 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Рашисти обстріляли прикордоння Сумщини: було 13 "прильотів"

Рашисти обстріляли прикордоння Сумщини: було 13 "прильотів"

Київ • УНН

 • 780815 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Вчора ввечері російські окупанти обстріляли в Середино-Будській громаді Сумської області прикордонне село – зафіксовано 13 "прильотів". Про це пише УНН із посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Цитата

"Після 23:00 російські військові обстріляли із САУ околиці одного із прикордонних сіл Середино-Будської громади.
Було 13 "прильотів". На щастя, обійшлося без жертв. Решта ночі та ранок на Сумщині були без обстрілів", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

24 листопада заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що упродовж тижня російські окупанти здійснили щонайменше 30 артилерійських та мінометних обстрілів прикордонних територій.

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