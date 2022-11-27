Рашисти обстріляли прикордоння Сумщини: було 13 "прильотів"

Цитата

"Після 23:00 російські військові обстріляли із САУ околиці одного із прикордонних сіл Середино-Будської громади.

Було 13 "прильотів". На щастя, обійшлося без жертв. Решта ночі та ранок на Сумщині були без обстрілів", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

24 листопада заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що упродовж тижня російські окупанти здійснили щонайменше 30 артилерійських та мінометних обстрілів прикордонних територій.