Рашисты обстреляли приграничье Сумской области: было 13 "прилетов"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Вчера вечером российские оккупанты обстреляли в Середино-Будской громаде Сумской области приграничную деревню – зафиксировано 13 "прилетов". Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
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"После 23:00 российские военные обстреляли из САУ окрестности одного из пограничных сел Середино-Будской громады. Было 13 "прилетов". К счастью, обошлось без жертв. Остальная часть ночи и утро в Сумской области были без обстрелов", – говорится в сообщении.
Напомним
24 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что в течение недели российские оккупанты совершили по меньшей мере 30 артиллерийских и минометных обстрелов приграничных территорий.