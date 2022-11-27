Рашисты обстреляли приграничье Сумской области: было 13 "прилетов"

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"После 23:00 российские военные обстреляли из САУ окрестности одного из пограничных сел Середино-Будской громады. Было 13 "прилетов". К счастью, обошлось без жертв. Остальная часть ночи и утро в Сумской области были без обстрелов", – говорится в сообщении.

Напомним

24 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что в течение недели российские оккупанты совершили по меньшей мере 30 артиллерийских и минометных обстрелов приграничных территорий.