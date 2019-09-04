На Сумщині та Житомирщині знайшли арсенали вибухівки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У двох областях України заблоковано протиправне зберігання військових засобів ураження, завезених із району проведення операції Об’єднаних сил. Про це УНН повідомили в пресцентрі Служби безпеки України.
Так, на Сумщині, під час обшуків у лісосмузі виявлено схованку. З неї правоохоронці вилучили 14 гранат, два гранатометних постріли ВОГ, 25 запалів УЗРГМ, десять детонуючих шнурів із запалами, 16 детонуючих капсулів, дев’ять тротилових шашок та сім порохових зарядів до артилерійських боєприпасів.
За даними спецслужби, засоби ураження планувались до використання зловмисниками для підготовки та вчинення злочинів екстремістського характеру, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної обстановки в регіоні. Жителя області, причетного до зберігання зброї, затримано.
Також оперативники Служби безпеки України встановили, що у Житомирській області до протиправної діяльності причетний житель Новограда-Волинського. Цей військовослужбовець особисто привозив боєприпаси із району тимчасової дислокації підрозділу своєї військової частини, яка знаходиться поблизу лінії розмежування. Військові засоби ураження він зберігав у підвалі власного гаража.
Під час обшуків за місцем проживання фігуранта, який напередодні повернувся із району ООС, правоохоронці вилучили десять осколкових гранат Ф-1 та РГД-5. Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.
За обома фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, у місті Павлополь Донецької області, з річки Кальміус правоохоронці вилучили арсенал боєприпасів.