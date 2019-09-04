В Сумской и Житомирской областях нашли арсеналы взрывчатки
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В двух областях Украины заблокировано противоправное хранение военных средств поражения, завезенных из района проведения операции Объединенных сил. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Так, в Сумской области, во время обысков в лесополосе обнаружен тайник. Из него правоохранители изъяли 14 гранат, два гранатометных выстрела ВОГ, 25 запалов УЗРГМ, десять детонирующих шнуров с запалами, 16 детонирующих капсюлей, девять тротиловых шашек и семь пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.
По данным спецслужбы, средства поражения планировались к использованию злоумышленниками для подготовки и совершения преступлений экстремистского характера, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в регионе. Житель области, причастный к хранению оружия, задержан.
Также оперативники Службы безопасности Украины установили, что в Житомирской области к противоправной деятельности причастен житель Новоград-Волынского. Этот военнослужащий лично привозил боеприпасы из района временной дислокации подразделения своей воинской части, которая находится вблизи линии разграничения. Военные средства поражения он хранил в подвале собственного гаража.
Во время обысков по месту жительства фигуранта, который накануне вернулся из района ООС, правоохранители изъяли десять осколочных гранат Ф-1 и РГД-5. Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.
По обоим фактам начато уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.
Напомним, в городе Павлополь Донецкой области, из реки Кальмиус правоохранители изъяли арсенал боеприпасов.