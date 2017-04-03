На Сумщині школярі міняли відпрацьовані батарейки на цукерки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Сумському навчально-виховному комплексі №16 провели акцію “Обміняй батарейку на цукерку”, передає УНН з посиланням на Sumy Post.
Так, у рамках акції вихованці НВК вкидали до спеціально виготовленого боксу відпрацьовані батарейки, отримуючи замість цього цукерки.
Зазначається, що метою акції є привчити дітей до культури сортування відходів.
Всього під час акції вдалося зібрати 232 використані батарейки.
Як повідомляв УНН, в Україні відсутня система збору небезпечних відходів від населення.
При цьому, в країні накопичено щонайменше 12 млн тонн небезпечних відходів, на утилізацію яких влада вже четвертий рік поспіль не виділяє коштів.