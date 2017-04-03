В Сумской области школьники меняли отработанные батарейки на конфеты
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Сумском учебно-воспитательном комплексе №16 провели акцию "Обменяй батарейку на конфету", передает УНН со ссылкой на Sumy Post.
Так, в рамках акции воспитанники НВК бросали в специально изготовленный бокс отработанные батарейки, получая взамен конфеты.
Отмечается, что целью акции является приучение детей к культуре сортировки отходов.
Всего во время акции удалось собрать 232 использованные батарейки.
Как сообщал УНН, в Украине отсутствует система сбора опасных отходов от населения.
При этом, в стране накоплено не менее 12 млн тонн опасных отходов, на утилизацию которых власть уже четвертый год подряд не выделяет средств.