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На Сумщині підтверджено 10 випадків COVID-19

На Сумщині підтверджено 10 випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Станом на 30 березня на Сумщині підтверджено 10 випадків коронавірусу, з них у місті Суми - зафіксовано три випадки. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал "Коронавірус_Суми".

"Станом на 30 березня за офіційною інформацією МОЗ та Сумської облдержадміністрації, на Сумщині підтверджено 10 випадків захворювання на коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що із них 6 осіб - у Конотопському районі, 3 особи - у м. Суми, 1 особа - у м. Охтирка.

"Усього, починаючи з 10 березня, в області було зареєстровано 67 осіб з підозрою на COVID-19, у 40 діагноз був виключений. Коло контактних осіб – 154", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося в УНН раніше, у Сумській області лабораторно підтверджено ще три випадки інфікування коронавірусом - у трьох жінок з одного села.

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