В Сумской области подтверждено 10 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. По состоянию на 30 марта в Сумской области подтверждено 10 случаев коронавируса, из них в городе Сумы - зафиксировано три случая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Коронавирус_Сумы".
"По состоянию на 30 марта по официальной информации Минздрава и Сумской облгосадминистрации, в Сумской области подтверждено 10 случаев заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из них 6 человек - в районе Конотопа, 3 человека - в г. Суми, 1 человек - в г. Ахтырка.
"Всего, начиная с 10 марта, в области было зарегистрировано 67 человек с подозрением на COVID-19, у 40 диагноз был исключен. Круг контактных лиц - 154", - говорится в сообщении.
Как сообщалось в УНН ранее, в Сумской области лабораторно подтверждено еще три случая инфицирования коронавирусом - у трех женщин из одного села.