В Сумской области подтверждено 10 случаев COVID-19

КИЕВ. 31 марта. УНН. По состоянию на 30 марта в Сумской области подтверждено 10 случаев коронавируса, из них в городе Сумы - зафиксировано три случая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Коронавирус_Сумы".