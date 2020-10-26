На Сумщині під час виборів працювала "фейкова" дільниця - нардеп

"У селі Соснівка, у Сумській області там мешканці, які не хотіли приєднуватися, щоб це село приєдналося до громади, вирішили самі вибрати сільського голову, вони зробили фейкову дільницю, надрукували бюлетені, зробили номер такий самий, на ній грала музика. Справжня дільниця була у глибині села, а ця у центрі села, туди прийшло дуже багато людей…Це питання до Служби безпеки України, навіть не до поліції, такі речі не можна допускати навіть на самому початку… Це тривожний сигнал", - зазначила вона.

Нагадаємо, у липні Верховна Рада “перекроїла” райони, ухваливши в цілому проект постанови про ліквідацію та утворення районів - з 490 районів залишається 136.

Як раніше повідомляв УНН, більшість українців не визначилися щодо підтримки ініціативи парламенту щодо укрупнення районів, а 30% громадян не підтримують це рішення.