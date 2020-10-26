В Сумской области во время выборов работал "фейковый" участок - нардеп

"В селе Сосновка, в Сумской области там жители, которые не хотели присоединяться, чтобы это село присоединилось к общине, решили сами выбрать сельского голову, они сделали фейковых участок, напечатали бюллетени, сделали номер такой же, на нем играла музыка. Настоящий участок был в глубине села, а это в центре села, туда пришло очень много людей... Это вопрос к Службе безопасности Украины, даже не к полиции, такие вещи нельзя допускать даже в самом начале... Это тревожный сигнал", - отметила она.

Напомним, в июле Верховная Рада "перекроила" районы, приняв в целом проект постановления о ликвидации и образовании районов - из 490 районов остается 136.

Как ранее сообщал УНН, большинство украинцев не определились относительно поддержки инициативы парламента по укрупнению районов, а 30% граждан не поддерживают это решение.