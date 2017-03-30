На суддю, яка затягувала справу Р.Насірова відкрили провадження у НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. НАБУ почало кримінальне провадження стосовно голови Солом’янського суду Людмили Шереметьєвої, яка самоусунулася від своїх обов’язків у справі Романа Насірова і розпустила суд, заблокувавши обрання йому запобіжного заходу, передає УНН.
Про це йдеться у відповіді НАБУ стосовно заяви народних депутатів про кримінальне правопорушення.
В НАБУ повідомили, що заяву прийнято і за результатами її розгляду в Єдиний реєстр досудових рішень внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, та розпочато кримінальне провадження.
Нагадаємо, вночі 16 березня тимчасово відсторонений голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров вийшов на волю з Лук’янівського СІЗО.
Його дружина внесла заставу у сумі 100 млн грн.
Прокурори НАБУ повідомили, що застава, яка була внесена за Р.Насірова, є найбільшою в історії України.
Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.
Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.