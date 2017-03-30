На судью, которая затягивала дело Р.Насирова открыли производство в НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. НАБУ начало уголовное производство в отношении председателя Соломенского суда Людмилы Шереметьевой, которая самоустранилась от своих обязанностей в деле Романа Насирова и распустила суд, заблокировав избрании ему меры пресечения, передает УНН.
Об этом говорится в ответе НАБУ относительно заявления народных депутатов об уголовном правонарушении.
В НАБУ сообщили, что заявление принято и по результатам его рассмотрения в Единый реестр досудебных решений внесены сведения о совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.364 УК Украины, и начато уголовное производство.
Напомним, ночью 16 марта временно отстранен председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО.
Его жена внесла залог в сумме 100 млн грн.
Прокуроры НАБУ сообщили, что залог, которая была внесена за Р.Насирова, является крупнейшей в истории Украины.
Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога.