На столичному Подолі затори через ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Києві на Подолі ускладнено рух транспорту через дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Нижній Вал, передає УНН із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.
"ДТП на вулиці Нижній Вал. Ускладнено рух у напрямку вулиці Глибочицької", - йдеться у повідомленні.
Також, за даними Київпастрансу, орієнтовно з 9:30 затримується рух трамваїв №№ 14, 18 по вулиці Верхній Вал в напрямку станції метро "Контрактова площа" з причини ДТП.
Нагадаємо, на тлі ускладнення погодних умов, у Київській області за минулу добу, 23 грудня, сталося понад 70 дорожньо-транспортних пригод, чотири людини загинули.