На столичному Подолі затори через ДТП

"ДТП на вулиці Нижній Вал. Ускладнено рух у напрямку вулиці Глибочицької", - йдеться у повідомленні.

Також, за даними Київпастрансу, орієнтовно з 9:30 затримується рух трамваїв №№ 14, 18 по вулиці Верхній Вал в напрямку станції метро "Контрактова площа" з причини ДТП.

Нагадаємо, на тлі ускладнення погодних умов, у Київській області за минулу добу, 23 грудня, сталося понад 70 дорожньо-транспортних пригод, чотири людини загинули.