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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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На столичном Подоле пробки из-за ДТП

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Киеве на Подоле затруднено движение транспорта из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Нижний Вал, передает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

На столичном Подоле пробки из-за ДТП

"ДТП на улице Нижний Вал. Затруднено движение в направлении улицы Глыбочицкой", - говорится в сообщении.

Также, по данным Киевпастранса, ориентировочно с 9:30 задерживается движение трамваев №№ 14, 18 по улице Верхний Вал в направлении станции метро "Контрактовая площадь" по причине ДТП.

Напомним, на фоне осложнения погодных условий, в Киевской области за минувшие сутки, 23 декабря, произошло более 70 дорожно-транспортных происшествий, четыре человека погибли.

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