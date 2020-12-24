На столичном Подоле пробки из-за ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Киеве на Подоле затруднено движение транспорта из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Нижний Вал, передает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
"ДТП на улице Нижний Вал. Затруднено движение в направлении улицы Глыбочицкой", - говорится в сообщении.
Также, по данным Киевпастранса, ориентировочно с 9:30 задерживается движение трамваев №№ 14, 18 по улице Верхний Вал в направлении станции метро "Контрактовая площадь" по причине ДТП.
Напомним, на фоне осложнения погодных условий, в Киевской области за минувшие сутки, 23 декабря, произошло более 70 дорожно-транспортных происшествий, четыре человека погибли.