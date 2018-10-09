На столичному Печерську виявили тіло чоловіка

Як розповіли правоохоронці, до них надійшла інформація від перехожих про те, що неподалік від школи, яка розташована по вулиці Катерини Білокур, було виявлено тіло чоловіка.

“На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка, попередньо без тілесних ушкоджень. Особа загиблого встановлена”, — повідомили у поліції.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінальної справи за цим фактом.

Нагадаємо, поліція столичного регіону затримала чоловіка, який застрелив рідного батька з незареєстрованої рушниці.