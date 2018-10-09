На столичном Печерске обнаружили тело мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Печерском районе Киева, неподалеку от школы, расположенной по улице Екатерины Билокур, прохожие обнаружили тело мужчины. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции города Киева.
Как рассказали правоохранители, к ним поступила информация от прохожих о том, что недалеко от школы, расположенной по улице Екатерины Билокур, было обнаружено тело мужчины.
"На месте происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины, предварительно без телесных повреждений. Личность погибшего установлена ", - сообщили в полиции.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.
Напомним, полиция столичного региона задержала мужчину, который застрелил родного отца из незарегистрированного ружья.