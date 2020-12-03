На столичному мосту Метро частково обмежили рух

"На мосту Метро частково обмежено рух до 13 грудня. На мосту Метро через річку Дніпро розпочались протиаварійні роботи", - сказано у повідомленні.

Зазначається, аби зменшити вплив на трафік з 8:00 до 14:00, роботи проводитимуться у напрямку Лівого берега. А з 14:00 до 17:00 - у напрямку Правого берега. Під час робіт рух буде частково обмежено.

Нагадаємо, у Києві зранку було помітне ускладнення руху через затори.