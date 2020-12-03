На столичному мосту Метро частково обмежили рух
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Києві на мосту Метро до кінця наступного тижня обмежено частково рух через проведення протиаварійних робіт. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
"На мосту Метро частково обмежено рух до 13 грудня. На мосту Метро через річку Дніпро розпочались протиаварійні роботи", - сказано у повідомленні.
Зазначається, аби зменшити вплив на трафік з 8:00 до 14:00, роботи проводитимуться у напрямку Лівого берега. А з 14:00 до 17:00 - у напрямку Правого берега. Під час робіт рух буде частково обмежено.
Нагадаємо, у Києві зранку було помітне ускладнення руху через затори.