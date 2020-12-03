На столичном мосту Метро частично ограничили движение
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Киеве на мосту Метро до конца следующей недели ограничено частично движение из-за проведения противоаварийных работ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"На мосту Метро частично ограничено движение до 13 декабря. На мосту Метро через реку Днепр начались противоаварийные работы", - говорится в сообщении.
Отмечается, чтобы уменьшить влияние на трафик с 8:00 до 14:00, работы будут проводиться в направлении Левого берега. А с 14:00 до 17:00 - в направлении Правого берега. Во время работ движение будет частично ограничено.
Напомним, в Киеве утром было заметно осложнение движения из-за пробок.