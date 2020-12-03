У Києві зранку помітне ускладнення руху через затори

Стоять у заторах Велика Окружна, затори утворилися на проспекті Романа Шухевича, на вулицях Дмитрівській, Січових Стрільців, Петропавлівській, Васильківській та бульварі Академіка Вернадського.

Окрім того, ускладнено рух Повітрофлотським проспектом, проспектом Валерія Лобановського, проспектами Академіка Палладіна, Голосіївським.

На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Визволителів, Броварському проспекті та Дарницькому шосе.

Рух на мостах - Дарницькому, Північному, Патона - ускладнено в напрямку правого берега. На мосту Метро та Південному мосту помітне незначне ускладнення руху в напрямку правого берега.

Нагадаємо, станом на 3 грудня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,43 грн/дол.



