На столичній Оболоні п'яний водій протаранив сім автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Вчора ввечері в Оболонському району Києва п’яний водій протаранив 7 автомобілів. Внаслідок ДТП постраждалих немає. Про це УНН повідомили в прес-службі патрульної поліції Києва.
"В 22:30 трапилось, Оболонський проспект, 5. Автомобіль Honda протаранив автомобілі. Всього пошкоджено 7 автомобілів. У водія був стан сильного алкогольного сп’яніння, на нього складено протоколи за статтею 130 (керування в стані алкогольного сп’яніння), статтею 124 (ДТП). Автомобіль, яким керував даний громадянин, було евакуйовано", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, на залізничному переїзді під селом Черняхів Кагарлицького району Київської області сталась ДТП, під час якої поїзд зіштовхнувся із легковим автомобілем. У результаті аварії загинули літній чоловік і його дружина.
Як повідомляв УНН, 29 липня внаслідок потрійного автозіткнення на Львівщині постраждали восьмеро осіб, серед них - півторамісячне немовля.