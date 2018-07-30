На столичной Оболони пьяный водитель протаранил семь автомобилей

"В 22:30 произошло, Оболонский проспект, 5. Автомобиль Honda протаранил. Всего повреждено 7 автомобилей. У водителя было состояние сильного алкогольного опьянения, на него составлены протоколы по статье 130 (управление в состоянии алкогольного опьянения), статье 124 (ДТП). Автомобиль, которым управлял данный гражданин, был эвакуирован", - сообщили в полиции.

Напомним, на железнодорожном переезде возле села Черниговка Кагарлицкого района Киевской области произошло ДТП, во время которого поезд столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии погибли летний мужчина и его жена.

Как сообщал УНН, 29 июля в результате столкновения трех автомобилей во Львовской области пострадали восемь человек, среди них - полуторамесячный младенец.



