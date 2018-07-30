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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 33552 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100021 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122203 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129857 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168144 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153001 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140824 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130416 просмотра

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На столичной Оболони пьяный водитель протаранил семь автомобилей

На столичной Оболони пьяный водитель протаранил семь автомобилей

Киев  •  УНН

 • 9778 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Вчера вечером в Оболонском районе Киева пьяный водитель протаранил 7 автомобилей. В результате ДТП пострадавших нет. Об этом сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции Киева.

"В 22:30 произошло, Оболонский проспект, 5. Автомобиль Honda протаранил. Всего повреждено 7 автомобилей. У водителя было состояние сильного алкогольного опьянения, на него составлены протоколы по статье 130 (управление в состоянии алкогольного опьянения), статье 124 (ДТП). Автомобиль, которым управлял данный гражданин, был эвакуирован", - сообщили в полиции.

Напомним, на железнодорожном переезде возле села Черниговка Кагарлицкого района Киевской области произошло ДТП, во время которого поезд столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии погибли летний мужчина и его жена.

Как сообщал УНН, 29 июля в результате столкновения трех автомобилей во Львовской области пострадали восемь человек, среди них - полуторамесячный младенец.

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