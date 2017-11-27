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На столичних ярмарках пройдуть позапланові перевірки

На столичних ярмарках пройдуть позапланові перевірки

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. На столичних ярмарках пройдуть позапланові заходи державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства щодо безпечності харчових продуктів, санітарного законодавства та метрологічного нагляду. Про це повідомила ГУ Держпродспоживслужби у м.Києві за результатами проведених ярмаркових заходів на території міста Києва, передає УНН.

Відповідне рішення було прийняте за підсумками наради в КМДА за участі Департаменту промисловості та розвитку підприємництва, Держпродспоживслужби м.Києва, комунальних підприємств та інших організацій.

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"Перевірки будуть здійснені за письмовою заявою організаторів ярмарок", - уточнили контролери.

В Держпродспоживслужбі м.Києва додали, що вкрай занепокоєні погіршенням ситуації на ярмарках столиці, в частині дотримання чинного законодавства.

Нагадаємо, за оцінками експертів, ринки країни переповнені неякісними і простроченими продуктами харчування. Причину такої негативної тенденції фахівці вбачають у дії мораторію на перевірки.

За словами нардепа С. Тригубенка, мораторій на перевірки бізнесу спровокував набагато більше негативних наслідків, аніж позитиву.

"Ботулізм, сальмонельоз, просто прострочена продукція, що сьогодні безперешкодно продається споживачам під виглядом якісних товарів у кожному другому магазині - все це реалії, які стали можливими через відсутність контролю.

Вважаю, що мораторій на перевірки бізнесу, який був покликаний припинити побори контролерів із підприємців, у підсумку, не просто не вирішив проблеми корупції, але й спровокував набагато гірші наслідки для суспільства, аніж до його запровадження", - зазначив він.

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