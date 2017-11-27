На столичных ярмарках пройдут внеплановые проверки
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. На столичных ярмарках пройдут внеплановые мероприятия государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о безопасности пищевых продуктов, санитарного законодательства и метрологического надзора. Об этом сообщило ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве по результатам проведенных ярмарочных мероприятий на территории города Киева, передает УНН.
Соответствующее решение было принято по итогам совещания в КГГА при участии Департамента промышленности и развития предпринимательства, Госпродпотребслужбы Киева, коммунальных предприятий и других организаций.
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"Проверки будут осуществлены по письменному заявлению организаторов ярмарки", - уточнили контролеры.
В Госпродпотребслужбе Киева добавили, что крайне обеспокоены ухудшением ситуации на ярмарках столицы, в части соблюдения действующего законодательства.
Напомним, по оценкам экспертов, рынки страны переполнены некачественными и просроченными продуктами питания. Причину такой негативной тенденции специалисты видят в действии моратория на проверки.
По словам нардепа С.Тригубенко, мораторий на проверки бизнеса спровоцировал гораздо больше негативных последствий, чем позитива.
"Ботулизм, сальмонеллез, просто просроченная продукция, сегодня беспрепятственно продается потребителям под видом качественных товаров в каждом втором магазине - все это реалии, которые стали возможными из-за отсутствия контроля.
Считаю, что мораторий на проверки бизнеса, который был призван прекратить поборы контроллеров с предпринимателей, в итоге, не просто не решил проблемы коррупции, но и спровоцировал гораздо худшие последствия для общества, чем до введения", - отметил он.