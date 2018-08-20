На столичних Березняках сталося ДТП за участю 4 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. На перехресті вулиці Березняківської та Дніпровської набережної сталося ДТП за участю 4-х автомобілів. Про це повідомляє УНН з посиланням на користувачів соцмереж.
ДТП відбулося неподалік від зупинки громадського транспорту та пішоходного переходу.
В результаті НП зазнали пошкоджень 4 автомобілі. Як повідомляють очевидці ДТП: автомобіль марки “БМВ” їхав на великий швидкості, його почало заносити, водій почав пригальмовувати, машину одразу ж “викинуло” на припарковані легковики неподалік.
Також свідки зазначають, що водій зняв номери з автомобіля. На місце наразі прибули бригади швидкої домопоги.
Як повідомляв УНН, у нічній ДТП у Києві загинула жінка і тяжко травмувався 11-річний хлопчик.