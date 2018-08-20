На столичных Березняках произошло ДТП с участием 4 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. На перекрестке улицы Березняковской и Днепровской набережной произошло ДТП с участием 4-х автомобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пользователей соцсетей.
ДТП произошло недалеко от остановки общественного транспорта и пешеходного перехода.
В результате ЧП были повреждены 4 автомобиля. Как сообщают очевидцы ДТП автомобиль марки “БМВ” ехал на большой скорости, его начало заносить, водитель начал притормаживать, машину сразу же “выбросило” на припаркованные легковушки неподалеку.
Также свидетели отмечают, что водитель снял номера с автомобиля. На место пока прибыли бригады скорой домопогою.
Как сообщал УНН, в ночном ДТП в Киеве погибла женщина и тяжело травмировался 11-летний мальчик.