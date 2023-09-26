На Ставці були доповіді по знищенню логістики та штабів окупантів, є хороші деталі - Зеленський

Цитата

«Провів Ставку. Кілька головних питань. Перше – конкретна ситуація на фронті, наші наступальні дії, оборонні операції. Важливі доповіді по сходу, півдню, також по знищенню логістики та штабів окупантів. Є хороші деталі. Гучні деталі. Дякую всім українським воїнам, які відзначились!» - наголосив Зеленський.

Також серед головних питань було забезпечення снарядами.

«Це тематика, якою займаємося щоденно. Постачання від партнерів. Пошук нових можливостей у світі – ми чітко знаємо, як забезпечити постачання, та поступово збільшуємо обсяги нашого, українського виробництва. Це один із топових пріоритетів», - розповів Зеленський.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де говорили про ситуацію на фронті, плани ворога та власне виробництва озброєння.