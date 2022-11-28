На станції метро "Шулявська" в Києві пів року ремонтуватимуть ескалатори

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 28029 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 61189 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 98652 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 148903 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 173595 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 351725 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 221438 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193854 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 332817 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459160 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.7 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Правляча партія Грузії ініціювала поправки, які не дадуть лідерам опозиції створювати нові партії

31 березня, 17:06 • 18807 перегляди

Віталій Кличко задекларував понад 1,2 млн грн зарплати та білий рояль

31 березня, 17:27 • 23145 перегляди

За цю суму можна придбати понад 1 млн FPV-дронів: Кравченко повідомив, що податкова у першому кварталі перевиконала показники на 36 млрд грн

31 березня, 17:45 • 22349 перегляди

У центрі Києва, на перехресті з вулицею Прорізною, з'явиться наземний перехід

31 березня, 17:56 • 24321 перегляди

Під час окупації Бучі загинуло 381 людина - Лубінець

31 березня, 18:09 • 21663 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 351726 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 332818 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 549447 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 679669 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 698987 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 78434 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 115505 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 200478 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 226439 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 219464 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

На станції метро "Шулявська" в Києві пів року ремонтуватимуть ескалатори

На станції метро "Шулявська" в Києві пів року ремонтуватимуть ескалатори

Київ • УНН

 • 1223963 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. З 29 листопада до 25 квітня 2023 року на станції метро "Шулявська" в Києві триватиме капітальний ремонт ескалаторів. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

Цитата

"Завтра, 29 листопада, на станції метро "Шулявська" розпочнеться капітальний ремонт ескалаторів. Роботи триватимуть до 25 квітня 2023 року", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили в КМДА, планові капітальні ремонти ескалаторів проводять орієнтовно раз на 10-12 років після пробігу в 150 тисяч кілометрів. Ескалатор повністю розбирають, замінюють зношені запчастини та проводять інші необхідні роботи.

Попередній капітальний ремонт обладнання на станції "Шулявська" провели у 2010 році.

Нагадаємо

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Києві може бути найгірша зима з часів Другої світової війни, коли доведеться евакуювати частину жителів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ
Bitcoin
$82,702.20
Золото
$3,165.94
Tesla
$258.01
Brent
$74.83
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,825.85