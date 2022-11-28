На станції метро "Шулявська" в Києві пів року ремонтуватимуть ескалатори
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. З 29 листопада до 25 квітня 2023 року на станції метро "Шулявська" в Києві триватиме капітальний ремонт ескалаторів. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, передає УНН.
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"Завтра, 29 листопада, на станції метро "Шулявська" розпочнеться капітальний ремонт ескалаторів. Роботи триватимуть до 25 квітня 2023 року", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили в КМДА, планові капітальні ремонти ескалаторів проводять орієнтовно раз на 10-12 років після пробігу в 150 тисяч кілометрів. Ескалатор повністю розбирають, замінюють зношені запчастини та проводять інші необхідні роботи.
Попередній капітальний ремонт обладнання на станції "Шулявська" провели у 2010 році.
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