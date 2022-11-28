На станции метро "Шулявская" в Киеве будут пол года ремонтировать эскалаторы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. С 29 ноября по 25 апреля 2023 года на станции метро "Шулявская" в Киеве будет длиться капитальный ремонт эскалаторов. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
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"Завтра, 29 ноября, на станции метро "Шулявская" начнется капитальный ремонт эскалаторов. Работы продлятся до 25 апреля 2023 года", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили в КГГА, плановые капитальные ремонты эскалаторов проводят ориентировочно раз в 10-12 лет после пробега в 150 тысяч километров. Эскалатор полностью разбирают, заменяют изношенные запчасти и производят другие необходимые работы.
Предварительный капитальный ремонт оборудования на станции "Шулявская" проводили в 2010 году.
Напомним
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве может быть самая плохая зима со времен Второй мировой войны, когда придется эвакуировать часть жителей.