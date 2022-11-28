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На станции метро "Шулявская" в Киеве будут пол года ремонтировать эскалаторы

На станции метро "Шулявская" в Киеве будут пол года ремонтировать эскалаторы

Киев • УНН

 • 1223960 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. С 29 ноября по 25 апреля 2023 года на станции метро "Шулявская" в Киеве будет длиться капитальный ремонт эскалаторов. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

Цитата

"Завтра, 29 ноября, на станции метро "Шулявская" начнется капитальный ремонт эскалаторов. Работы продлятся до 25 апреля 2023 года", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили в КГГА, плановые капитальные ремонты эскалаторов проводят ориентировочно раз в 10-12 лет после пробега в 150 тысяч километров. Эскалатор полностью разбирают, заменяют изношенные запчасти и производят другие необходимые работы.

Предварительный капитальный ремонт оборудования на станции "Шулявская" проводили в 2010 году.

Напомним

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве может быть самая плохая зима со времен Второй мировой войны, когда придется эвакуировать часть жителей.

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