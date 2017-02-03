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На станції метро “Лівобережна” оновлять навігацію до Євробачення

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. На станції метро “Лівобережна” оновлять навігацію до Євробачення для того, щоб туристам було легше орієнтуватися під час проведення конкурсу. Про це в ефірі “5 каналу” повідомила радник начальника КП “Київський метрополітен” Наталія Макогон, передає УНН.

На станції метро “Лівобережна” оновлять навігацію до Євробачення

“У нас всі навігація продубльована англійською мовою уже. У вагонах оголошення про дубльовані англійською...по Лівобережній станції, де буде наплив туристів, ми також зараз розробляємо навігацію. Вона буде оновлена, щоб людям було легко орієнтуватися, тому що там досить складна автомобільна розв’язка і там треба кілька переходів перейти для того, щоб дійти до Виставкового центру. Всі ці моменти уже в роботі і вони уже працюють”, — повідомила Н.Макогон.

Крім того, вона зазначила, що працівники метрополітену зможуть пояснити туристам максимально просто, куди їм слід пройти, щоб дістатися до необхідного для них місця.

Як повідомляв УНН, один із входів метро “Лівобережна” перекриють 18 лютого через ремонт до Євробачення.

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