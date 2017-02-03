На станции метро "Левобережная" обновят навигацию к Евровидению
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. На станции метро "Левобережная" обновят навигацию к Евровидению для того, чтобы туристам было легче ориентироваться при проведении конкурса. Об этом в эфире "5 канала" сообщила советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, передает УНН.
"У нас вся навигация продублирована на английском языке уже. В вагонах объявления продублированные на английском ... по Левобережной станции, где будет наплыв туристов, мы также сейчас разрабатываем навигацию. Она будет обновлена, чтобы людям было легко ориентироваться, потому что там достаточно сложная автомобильная развязка и там надо несколько переходов перейти для того, чтобы дойти до Выставочного центра. Все эти моменты уже в работе и они уже работают ", - сообщила Н.Макогон.
Кроме того, она отметила, что работники метрополитена смогут объяснить туристам максимально просто, куда им следует пройти, чтобы добраться до необходимого для них места.
Как сообщал УНН, один из входов метро "Левобережная" перекроют 18 февраля из-за ремонта к Евровидению .