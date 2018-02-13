На станції київського метро "Святошин" з 24 лютого почнеться ремонт
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. З 24 лютого розпочнеться ремонт станції метро "Святошин", через що будуть закриті вихід до проспекту Перемоги , заводу "АТЕК" та підземний перехід. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
“Із 24 лютого розпочнеться капітальний ремонт станції метро „Святошин“. У звʼязку з цим вихід до проспекту Перемоги, заводу „АТЕК“ та підземний перехід не працюватимуть”, — сказано у повідомленні.
Також у години “пік” для уникнення скупчення людей можливе часткове обмеження входу до робочого вестибюлю (вихід до залізничної станції, проспекту Перемоги та речового ринку).
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Роботи триватимуть до жовтня цього року. На станції заплановано встановлення ліфтів для маломобільних груп пасажирів.
У “Київському метрополітені” закликали, за можливості, користуватися іншими станціями підземки.
Станцію “Святошин” відкрито у 1971 році. З того часу капітальний ремонт не проводився.