На станции киевского метро "Святошин" с 24 февраля начнется ремонт
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. С 24 февраля начнется ремонт станции метро "Святошин", в связи с чем будут закрыты выход к проспекту Победы, заводу "АТЕК" и подземный переход. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
"С 24 февраля начнется капитальный ремонт станции метро "Святошин". В связи с этим выход к проспекту Победы, заводу "АТЕК" и подземный переход не будут работать", - сказано в сообщении.
Также в часы "пик" во избежание скопления людей возможно частичное ограничение входа в рабочий вестибюль (выход к железнодорожной станции, проспекту Победы и вещевому рынку).
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Работы продлятся до октября этого года. На станции запланировано установку лифтов для маломобильных групп пассажиров.
В "Киевском метрополитене" призвали по возможности пользоваться другими станциями подземки.
Станция "Святошин" открыта в 1971 году. С тех пор капитальный ремонт не проводился.